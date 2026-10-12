Arrêt sur images du 12 octobre 2026 : Kipchoge remporte le marathon de Melbourne

Le double champion olympique de marathon Eliud Kipchoge a établi dimanche un nouveau record de la course en remportant le marathon de Melbourne. Et il aurait même pu être encore plus rapide de quelques secondes. Le Kenyan de 41 ans, ancien détenteur du record du monde et médaillé d'or aux Jeux de 2016 et 2020, a ralenti pour saluer les spectateurs présents au Melbourne Cricket Ground, où s'est déroulé le dernier demi-tour de piste. Kipchoge, qui avait remporté son dernier marathon en septembre 2023 à Berlin, s'est détaché dans les 10 derniers kilomètres de la course de 42,2 kilomètres dimanche et a franchi la ligne d'arrivée en 2 heures, 9 minutes et 10 secondes, soit deux secondes de moins que le précédent record de la course.