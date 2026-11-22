Ukraine : un conducteur échappe de justesse à une frappe russe

La vidéo, enregistrée par un automobiliste qui traversait Lviv ce vendredi 20 novembre, montre l’impact soudain d’un projectile sur un immeuble situé droit devant le véhicule. La déflagration a projetté une pluie de débris sur la chaussée, contraignant le conducteur à effectuer une brutale marche arrière pour fuir la zone. Cette séquence saisissante illustre la violence du vaste barrage de missiles et de drones russes qui a frappé Lviv et sa région, tuant deux personnes et faisant au moins dix blessés dans le district Zaliznychnyi, selon les autorités ukrainiennes. Le bombardement a provoqué des incendies dans des immeubles résidentiels et des garages, tout en endommageant des habitations, des véhicules, un dortoir, un entrepôt, des infrastructures énergétiques critiques ainsi qu’un guichet de la gare de Sknyliv. Les deux victimes ont été tuées lors de la frappe contre cette gare. Dans le district voisin de Zolochiv, la chute de débris d’un drone russe abattu a endommagé trois maisons et un véhicule, blessant un homme de 48 ans. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Moscou a engagé plus de 400 drones d’attaque et plus de 110 missiles, dont 27 balistiques, lors de cette offensive d’ampleur qui a également visé Kyiv et d’autres régions du pays. L’attaque a fait au moins huit morts et près de 30 blessés à l’échelle nationale, soulignant la menace persistante qui pèse sur les civils et les infrastructures essentielles.