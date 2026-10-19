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Arrêt sur images du 19 octobre 2026 : le PAM réduit ses opérations à Gaza

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé dans un communiqué lundi devoir réduire ses opérations à Gaza, faute de moyens financiers suffisants, privant ainsi 500 000 Palestiniens d'une aide humanitaire cruciale. L'agence onusienne fournira désormais de l'aide alimentaire et monétaire à 1,1 million de personnes, contre 1,6 million auparavant. Le PAM rappelle qu'environ 1,4 million de Palestiniens à Gaza, soit deux tiers de la population du territoire, « sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë ».

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