Au Japon, un taxi volant autonome transporte un passager sans pilote

Sous l’objectif de dizaines de caméras et avec le mont Fuji en toile de fond, l’EH216-S s’est arraché du sol à la verticale ce vendredi 20 novembre depuis l’Académie aéronautique du Japon, à Kai (préfecture de Yamanashi). Propulsé par 16 hélices, cet étonnant taxi volant biplace et autonome, mis au point par le constructeur chinois EHang, a pris son envol sans pilote à bord, tandis qu’un passager saluait la foule depuis la cabine vitrée. Sans aucun pilote aux commandes, l’appareil a d’abord parcouru 380 mètres le long de la piste avec un passager à bord. Il a ensuite effectué un second vol, cette fois à vide, sur environ 1 800 mètres au-dessus de la rivière Kamanashi. Propulsé à l’électricité, capable de filer jusqu’à 120 km/h et de couvrir environ 30 kilomètres par charge sans avoir besoin de piste classique, l’appareil esquisse l’avenir des liaisons courtes au Japon. Si cette vitrine technologique visait à apprivoiser le grand public à la mobilité aérienne de demain, la généralisation commerciale de ces taxis volants devra encore franchir le cap des normes de sécurité, des feux verts réglementaires et de l’aménagement d’infrastructures dédiées.