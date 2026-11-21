Haïti a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec le Salvador en vue de la construction de trois nouveaux établissements pénitentiaires.

Cette coopération intervient alors que les deux pays renforcent leurs relations sécuritaires, notamment après le déploiement de militaires salvadoriens sur le territoire haïtien pour contribuer à la lutte contre les gangs armés.

L’annonce a été faite par le ministre haïtien de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pélissier, à la suite d’une visite officielle au Salvador. Selon le ministre, les travaux de construction du premier établissement devraient commencer prochainement. Le Premier ministre haïtien a d’ailleurs demandé que le projet soit réalisé dans les meilleurs délais.

Au total, trois prisons doivent être construites par une entreprise salvadorienne, en partenariat avec une société haïtienne.

Cette initiative intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement difficile. Les gangs armés contrôlent environ 70 % de Port-au-Prince ainsi que de vastes territoires dans le centre du pays, où les violences continuent de perturber la vie quotidienne.

Lors de son déplacement au Salvador, Patrick Pélissier a notamment visité le Centre de confinement du terrorisme (CECOT), une prison de haute sécurité devenue emblématique de la politique répressive menée par le président Nayib Bukele contre les gangs.

Depuis 2022, le Salvador est placé sous un régime d’état d’exception qui a conduit à l’arrestation de plus de 90 000 personnes. Cette politique est toutefois vivement critiquée par les organisations de défense des droits humains, notamment en raison des restrictions imposées aux détenus, privés entre autres de visites familiales.

Le CECOT a également accueilli des ressortissants vénézuéliens et salvadoriens expulsés par les États-Unis. Après leur libération, certains anciens détenus ont dénoncé des actes de torture et des mauvais traitements subis dans cet établissement.

En Haïti, la question des infrastructures pénitentiaires constitue une urgence depuis plusieurs années. En 2024, des gangs armés avaient pris d’assaut les deux principales prisons du pays, permettant à des milliers de détenus de s’évader.

Depuis, les autorités peinent à trouver des structures adaptées pour accueillir les personnes arrêtées. Les établissements pénitentiaires haïtiens sont régulièrement dénoncés pour leur surpopulation extrême et leurs conditions de détention dégradantes. Des experts des droits humains rapportent notamment que certains prisonniers sont contraints de dormir debout, tandis que des centaines de détenus sont morts ces dernières années.

Une enquête menée par l’Associated Press dans une prison haïtienne en 2023 avait déjà mis en évidence des conditions de détention particulièrement difficiles, avec des détenus souffrant notamment de la faim et du manque d’eau potable.

Pour l’heure, Patrick Pélissier n’a fourni aucune précision sur le coût des trois établissements, les modalités de leur financement ou encore le rôle que pourrait jouer le Salvador dans leur gestion.

Deux militaires salvadoriens tués lors d'une explosion en Haïti

L’annonce de cet accord intervient également dans un contexte marqué par les pertes enregistrées au sein du contingent militaire salvadorien déployé en Haïti.

Vendredi, les forces armées du Salvador ont annoncé la mort de deux de leurs soldats et fait état de deux autres militaires blessés lors d’une explosion survenue dans un camp, alors qu’ils manipulaient des explosifs.

Ces militaires appartenaient au contingent de 2 500 soldats envoyé par le président Nayib Bukele en Haïti dans le cadre d’une opération visant à retrouver quatre techniciens portés disparus depuis le 18 octobre 2026. Ces derniers avaient essuyé des tirs attribués à des gangs armés dans la zone de Croix-des-Bouquets, au nord-est de Port-au-Prince.

Selon les autorités militaires salvadoriennes, l’un des soldats blessés a succombé à ses blessures alors qu’il recevait des soins dans un hôpital de la République dominicaine, où il avait été évacué par avion. Le quatrième militaire blessé serait, quant à lui, hors de danger.

Le déploiement des troupes salvadoriennes a été salué par de nombreux Haïtiens, confrontés depuis plusieurs années à l’emprise croissante des groupes armés et à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays.