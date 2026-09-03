Arrêt sur images du 3 septembre 2026 : Madrid sous pression dans la crise de Ceuta

Arrêt sur images du 3 septembre 2026 : alors que des milliers de personnes demeurent dans l'enclave espagnole de Ceuta plusieurs semaines après un afflux migratoire massif en provenance du Maroc, à Madrid, le gouvernement se débat pour sortir de la crise. Le 2 septembre, jour de fête officielle à Ceuta, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de l'enclave et de plusieurs villes espagnoles pour demander des comptes à Madrid. En parallèle, un rapport de la police espagnole révélé mercredi a semé le doute quant à la responsabilité des autorités marocaines dans la crise migratoire.