Arrêt sur images du 16 octobre 2026 : 35 morts dans l'effondrement d'une école au Pakistan

Le toit d'une école privée s'est effondré jeudi à Peshawar, une ville du nord-ouest du Pakistan, tuant au moins 34 enfants et un enseignant et blessant plus de 50 autres personnes. Il s'agit de l'effondrement de bâtiment le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays, ont indiqué les autorités et un responsable de l'hôpital. Les enfants tués ou blessés à l'école Al-Khair étaient âgés de 6 à 12 ans, le plus âgé ayant 14 ans, a précisé Mohammad Asim, porte-parole de l'hôpital Lady Reading.