Arrêt sur images du 13 novembre 2026 : la panne mondiale de Microsoft

Microsoft s'efforce de remédier à une panne mondiale de grande ampleur affectant son célèbre logiciel professionnel, qui s'est prolongée jusqu'à son deuxième jour, perturbant tous les services, des e-mails aux appels d'urgence à la police en passant par les outils d'intelligence artificielle. Un large éventail de services Microsoft 365, notamment Outlook, Teams et l'assistant IA Copilot, ont été touchés. Microsoft a signalé le problème pour la première fois jeudi. Dans de nouvelles mises à jour publiées vendredi sur les réseaux sociaux, l'entreprise a indiqué qu'elle parvenait à faire quelques progrès dans ses efforts pour rétablir les services.