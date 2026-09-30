Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Arrêt sur images

Arrêt sur images du 30 septembre 2026 : le Burkina inaugure sa raffinerie d'or

Le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d'or, alors que son gouvernement dirigé par l'armée cherche à renforcer sa souveraineté économique après avoir rompu ses liens avec ses partenaires occidentaux traditionnels. "Désormais, l’or du Burkina Faso ne doit pas seulement être extrait au Burkina Faso, il doit également y être traité, contrôlé, valorisé et certifié", a déclaré lundi le président Ibrahim Traoré, à la tête de ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis le coup d’État militaire de 2022, lors de l’inauguration de la raffinerie, baptisée Raffinor-BF.

Plus d'actualités sur
Tour du Monde Burkina Faso Espagne Nigeria Chine Etats-Unis

à suivre

Plus de Arrêt sur images

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.