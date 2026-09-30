Arrêt sur images du 30 septembre 2026 : le Burkina inaugure sa raffinerie d'or
Le Burkina Faso a inauguré sa première raffinerie d'or, alors que son gouvernement dirigé par l'armée cherche à renforcer sa souveraineté économique après avoir rompu ses liens avec ses partenaires occidentaux traditionnels.
"Désormais, l’or du Burkina Faso ne doit pas seulement être extrait au Burkina Faso, il doit également y être traité, contrôlé, valorisé et certifié", a déclaré lundi le président Ibrahim Traoré, à la tête de ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis le coup d’État militaire de 2022, lors de l’inauguration de la raffinerie, baptisée Raffinor-BF.
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