Arrêt sur images du 17 septembre 2026 : l'exode de milliers de Yéménites
Le prix à payer a été bien plus lourd pour les Yéménites pris entre deux feux. Beaucoup ont fui leur foyer avec pour seuls biens ce qu’ils pouvaient emporter. Le pays le plus pauvre du monde arabe a été poussé au bord de la famine lors d’une phase antérieure de la guerre civile, qui a fait environ 150 000 morts.
Le blocus imposé par l'Arabie saoudite, conjugué au régime répressif des Houthis et à la détention de membres du personnel des Nations unies et d'organisations humanitaires, a rendu la vie insupportable sur le territoire, désormais en pleine expansion, contrôlé par les rebelles. Le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite, faible et fragmenté, peine à les repousser.
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