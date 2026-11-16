Arrêt sur images du 16 novembre 2026 : José Maria Neves réélu au Cap-Vert

Le président cap-verdien José Maria Neves a été réélu pour un deuxième mandat de cinq ans, devançant cinq adversaires, dont la première femme candidate à la présidence de l'histoire du pays, selon les résultats provisoires. Neves a qualifié sa réélection à la présidence de cette nation insulaire de l'Atlantique, au large de l'Afrique de l'Ouest, de "grande victoire". La campagne électorale a été marquée par un taux de chômage élevé et un coût de la vie élevé, qui ont alimenté l'émigration.