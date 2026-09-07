Arrêt sur images du 7 septembre 2026 : un regain d'intérêt pour les langues africaines

Arrêt sur images du 7 septembre 2026 : autrefois reléguées à la marge par des décennies de colonialisme, les langues africaines connaissent un regain d'intérêt, notamment chez les jeunes issus des diasporas du continent. L'Afrique compte entre 1 500 et 3 000 langues réparties dans 54 pays, selon l'UNESCO. Selon les experts, la renaissance de certaines de ces langues s'explique en partie par le fait que les Africains de deuxième et troisième générations de la diaspora trouvent plus facile de renouer avec leurs racines et de communiquer avec leurs aînés grâce aux réseaux sociaux, à l'apprentissage en ligne et aux divertissements.