Arrêt sur images du 9 septembre 2026 : 40 jours de grève pour les infirmiers kenyans

Arrêt sur images du 9 septembre 2026 : au Kenya, la grève menée par les infirmiers a atteint son 40e jour mardi, alors que les médecins menacent désormais de rejoindre la mobilisation. Les infirmiers réclament la mise en œuvre d'une convention collective signée en 2017 à l'issue d'une grève de six mois. Cette convention n'a toujours pas été mise en œuvre en raison de contraintes budgétaires, selon le gouvernement. De son côté, le syndicat des médecins invoque une charge de travail accrue dans les hôpitaux, qui doivent faire face aux conséquences de la grève.