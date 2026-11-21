La 16e Biennale de l’art africain contemporain s’est ouverte à Dakar autour de l’« (Anti)fragilité », avec pour fil conducteur les « arts de la réparation » et les « stratégies du contrecoup », afin de transformer la vulnérabilité en force créatrice.

À l’honneur cette année, la République démocratique du Congo présente « Quatrième Temps : le temps comme matière vivante », sous le commissariat de Steve Bandoma.

Le temps de la remise en question

« Le quatrième temps ici est immatériel. C'est le temps de la remise en question. Vous êtes face à un grand miroir autour de vous et vous imaginez ce que nous avons fait de ces humanités, de ce que nous avons fait de l'Afrique, de ce que nous avons fait de la RDC. Et c'est un moment de rétrospection et de questionnement et de prise de conscience », explique Steve Bandoma, commissaire du pavillon de la RDC.

Un face-à-face sans détour avec sa propre conscience, qui interroge le poids de l’histoire et la part de chacun dans le vivre-ensemble.

Cette préoccupation résonne également chez Whitney Chinonye Ernest, jeune artiste ghanéenne engagée au sein d’un collectif de femmes artistes qui retrace le parcours démocratique sur le continent.

Retracer le parcours démocratique africain

« C'est important pour moi d'être ici, car en tant qu'artiste, mon travail prend tout son sens. Notre participation à la Biennale de Dakar a permis à mon travail de toucher des centaines, voire des milliers de personnes, et de leur faire prendre conscience des efforts considérables qu’ont dû déployer les nations africaines pour en arriver là où elles en sont aujourd’hui, ainsi que de certaines des complexités qui se cachent derrière ces avancées. Je suis très fière de présenter mon art des données de cette manière », témoigne Whitney Chinonye Ernest.

Faire mémoire, donner du relief aux trajectoires collectives et faire vibrer la rencontre entre le continent et ses diasporas : c'est aussi ce qui donne au Dak'Art cette énergie si particulière.

Une expérience riche pour les visiteurs

« C’est ma première fois à la Biennale de Dakar et je suis tout simplement ravie d’être ici, de découvrir toutes ces œuvres fantastiques et de rencontrer tous ces gens… Cela s’est avéré très enrichissant. C’est très intense de ressentir et de voir toutes ces œuvres d’art et l’énergie qui règne ici. C’est magnifique sur la scène internationale », confie Kuadio Adai, visiteur.

Dak’Art 2026 réunit dans la sélection officielle 54 artistes venus de 17 pays africains, aux côtés de 22 créateurs dans la section Design et de trois artistes en carte blanche.

Environ 450 projets font rayonner le OFF à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal jusqu'au 19 décembre.