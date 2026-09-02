Arrêt sur images du 2 septembre 2026 : Xi Jinping en visite en Égypte

Arrêt sur images du 2 septembre 2026 : le président chinois Xi Jinping s'est entretenu avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi mercredi à l'occasion d'une rare visite en Égypte. Ce voyage de deux jours intervient alors que les deux pays sont menacés par des sanctions américaines en raison de leurs liens financiers avec l’Iran. Le dirigeant chinois a appelé à combattre "les ingérences" au Moyen-Orient, alors que Washington et Téhéran ont échangé de nouvelles frappes ces derniers jours.