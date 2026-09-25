Arrêt sur images du 25 septembre 2026 : Donald Trump accueille Xi Jinping

Le président chinois Xi Jinping est arrivé mercredi soir à Washington, où il a reçu un accueil exceptionnel de la part du président Donald Trump, qui est allé à sa rencontre à l'aéroport de la base militaire au lieu d'attendre qu'il se rende en voiture à la Maison Blanche. Un tapis rouge de 30 mètres de long a été déroulé au pied de l'escalier situé à la porte de l'avion de Xi. Une garde d'honneur composée de 21 personnes était alignée de part et d'autre du tapis, tandis que Trump et la première dame, Melania Trump, se tenaient près d'un escalier sur le côté de l'avion, d'où ils ont accueilli Xi et son épouse, Peng Liyuan, en leur serrant la main.