Arrêt sur images du 4 novembre 2026 : déroute pour Donald Trump aux midterms

Arrêt sur images du 4 novembre 2026 : les élections de mi-mandat aux États-Unis se sont soldées par un revers pour le Parti républicain de Donald Trump. Les Démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, au terme d'un véritable raz-de-marée. Le Parti démocrate s'est illustré dans plusieurs États historiquement acquis à la droite, comme le Texas, où les candidats James Talarico et Gina Hinojosa se sont imposés au Sénat et au poste de gouverneure.