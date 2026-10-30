Arrêt sur images du 30 octobre 2026 : à Moscou, Poutine salue ses "alliés naturels" africains

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié les pays africains d’« alliés naturels » lors du troisième sommet Russie-Afrique qui s'est conclu jeudi 29 octobre à Moscou. La rencontre, qui a duré deux jours, aura permis à Vladimir Poutine de multiplier les rencontres bilatérales alors que 48 pays africains étaient présents, dont 22 représentés par leurs dirigeants. Le président russe s'est engagé à soutenir le continent, défendant la construction d'un « monde multipolaire », éloigné du «néocolonialisme » pratiqué par les anciennes puissances coloniales occidentales.