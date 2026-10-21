Arrêt sur images du 21 octobre 2026 : le pape Léon de retour devant les fidèles

Le pape Léon XIV a tenu mercredi sa première audience hebdomadaire avec les fidèles sur la place Saint-Pierre, au Vatican, après avoir passé une semaine à l'hôpital Gemelli de Rome pour subir l'ablation d'un lobe pulmonaire. Les médecins ont diagnostiqué un cancer chez le souverain pontife mais se sont dits optimistes car la maladie a été détectée à un stade précoce. Léon XIV est revenu au Vatican dimanche, après cinq jours à l'hôpital, et a repris ses fonctions papales.