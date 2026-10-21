Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Arrêt sur images

Arrêt sur images du 21 octobre 2026 : le pape Léon de retour devant les fidèles

Le pape Léon XIV a tenu mercredi sa première audience hebdomadaire avec les fidèles sur la place Saint-Pierre, au Vatican, après avoir passé une semaine à l'hôpital Gemelli de Rome pour subir l'ablation d'un lobe pulmonaire. Les médecins ont diagnostiqué un cancer chez le souverain pontife mais se sont dits optimistes car la maladie a été détectée à un stade précoce. Léon XIV est revenu au Vatican dimanche, après cinq jours à l'hôpital, et a repris ses fonctions papales.

Plus d'actualités sur
Tour du Monde Vatican Etats-Unis Bolivie Ukraine Corée du Sud

à suivre

Plus de Arrêt sur images

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.