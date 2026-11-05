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Arrêt sur images du 5 novembre 2026 : l'Iran commémore la prise d'otages à l'ambassade américaine

Soulignant l'hostilité réciproque qui est au cœur du conflit, des milliers de personnes ont défilé mercredi à Téhéran lors d'une manifestation organisée par le gouvernement pour commémorer l'anniversaire de la prise d'otages de 1979 à l'ambassade des États-Unis. Des manifestants pro-gouvernementaux ont brûlé des drapeaux américains et israéliens et ont scandé "Mort à l'Amérique" et "Mort à Israël". Ils ont brandi des effigies de Trump et de Netanyahu aux côtés de caricatures des deux dirigeants.

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