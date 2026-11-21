Dans les allées animées et illuminées de néons du marché électronique de Huaqiangbei, à Shenzhen, les acheteurs venus d’Afrique et du Bangladesh se pressent pour acquérir des dizaines de téléphones portables d’occasion.

Certains appareils sont même vendus avec des écrans fissurés, dans l’espoir de leur offrir une seconde vie et de les revendre à prix avantageux dans leurs pays d’origine.

« Tous les téléphones cassés de Chine finissent ici », explique à l’AFP Akhtar Muhammad, un homme d’affaires pakistanais de 38 ans, en examinant les nombreux appareils exposés sur les étals. « Nous les réparerons au Pakistan. »

L’offre disponible sur ce marché est considérable. Premier fabricant mondial de smartphones, la Chine met chaque année au rebut plus de 400 millions d’appareils, selon les estimations de l’Association chinoise de l’économie circulaire.

Dans un contexte marqué par les tensions sur l’approvisionnement en semi-conducteurs et la hausse des prix des appareils neufs, les téléphones reconditionnés et d’occasion suscitent un intérêt croissant à travers le monde.

Mama, un commerçant nigérian de 24 ans, affirme avoir acheté une quarantaine de téléphones d’occasion en une seule journée à Shenzhen. La ville accueille cette semaine les dirigeants de la région Asie-Pacifique, parmi lesquels figure le président américain Donald Trump.

« Les téléphones coûtent plus cher en Afrique, car nous ne disposons pas de grands fournisseurs ni de marchés comparables à celui-ci », explique-t-il à l’AFP. « En les achetant ici pour les expédier dans mon pays, je peux réaliser des bénéfices. »

À quelques mètres de là, un autre acheteur nigérian négocie avec un vendeur. Parmi ses acquisitions figurent des iPhone 13 Pro et 14 Pro endommagés, achetés entre 1 000 et 2 000 yuans, soit environ 150 à 300 dollars l’unité. Son projet consiste à faire remplacer les écrans sur place avant d'expédier les appareils au Nigeria pour les revendre à un prix supérieur.

Réparer plutôt que remplacer

Cette activité profite particulièrement aux consommateurs des marchés émergents, notamment en Afrique et en Asie du Sud, où le pouvoir d’achat reste relativement limité. Ces derniers privilégient de plus en plus les smartphones d’occasion, selon Ivan Lam, analyste chez Counterpoint Research.

D’après les données du cabinet, le marché mondial des smartphones d’occasion a enregistré une croissance annuelle de 13 % au premier semestre 2026, atteignant 150 millions d’unités vendues.

Au Pakistan, la réparation des téléphones constitue souvent une alternative plus accessible que l’achat d’un appareil neuf, souligne Akhtar Muhammad, qui se rend en Chine depuis 2007.

« Les gens peuvent conserver le même téléphone pendant quatre ou cinq ans. C’est différent des États-Unis ou de l’Europe, où certains consommateurs changent d’appareil chaque année, voire tous les six mois », observe-t-il.

Au-delà des marchés traditionnels de Huaqiangbei, une autre forme de commerce se développe. Le PaiJiTang Mall, un espace de vente en libre-service consacré aux appareils d’occasion et exploité par l'entreprise chinoise ATRenew, propose une offre plus structurée.

Le centre expose plus de 20 000 smartphones d’occasion, disposés en rangées. Les clients peuvent scanner des codes QR pour consulter immédiatement les rapports d’inspection et les tarifs, examiner les appareils et effectuer des achats en gros.

Selon son responsable, Zhang Xiaoming, le magasin accueille jusqu’à 1 000 visiteurs quotidiennement, dont près d’un tiers sont des commerçants étrangers.

Parmi eux figure Abdul Rahim, un Algérien de 20 ans qui se rend en Chine jusqu’à trois fois par mois pour approvisionner son commerce de téléphones et d’accessoires. Grâce aux différences de prix entre les marchés, il affirme réaliser une marge de 100 à 120 euros par appareil.

Il souligne également la facilité des démarches administratives pour se rendre en Chine depuis l’Algérie. « Il suffit de déposer une demande et, en deux ou trois jours, le visa est apposé sur le passeport », explique-t-il à l’AFP, avant de comparer cette situation aux difficultés rencontrées pour obtenir un visa européen.

Les iPhone dominent le marché de l’occasion

Les appareils de la marque Apple représentent entre 70 et 80 % des ventes du centre, tandis que le reste est constitué principalement de smartphones chinois, notamment Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo, précise Zhang Xiaoming.

Les anciens modèles d’iPhone, comme les séries 11, 12 et 13, continuent notamment de rencontrer un vif succès à l’étranger. Bien qu'ils soient progressivement concurrencés en Chine par des smartphones Android moins coûteux, ils conservent une forte attractivité sur les marchés internationaux.

Jeremy Ji, responsable de la stratégie d’entreprise et des activités internationales chez ATRenew, explique que ces appareils trouvent ainsi une seconde vie auprès de consommateurs étrangers.

L'ampleur de cette activité se mesure également dans les infrastructures de traitement de l'entreprise. Dans son vaste centre situé à Dongguan, au nord de Shenzhen, environ 30 000 smartphones d’occasion arrivent chaque jour. Plus de 300 techniciens sont mobilisés pour inspecter, trier et emballer les appareils.

La hausse des prix influence aussi les habitudes des consommateurs chinois, qui se tournent davantage vers les smartphones d’occasion, notamment les modèles haut de gamme en excellent état, indique Arthur Guo, analyste chez IDC China.

Toutefois, la majorité des téléphones retirés du marché chinois continuent d’être écoulés sur le territoire national. Selon Ivan Lam, de Counterpoint Research, les exportations officielles de smartphones d’occasion en grandes quantités n’ont pas connu de progression significative.

Pour les commerçants étrangers, l’approvisionnement reste donc une activité qui exige du temps et une présence régulière sur place.

« Quand je viens ici, je passe un mois à vérifier les téléphones. J’achète, j’achète, j’achète », raconte Mama. « Une fois que j’ai terminé, je retourne dans mon pays. »