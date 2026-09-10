Arrêt sur images du 10 septembre 2026 : l'économie au cœur de l'élection présidentielle au Nigeria

Arrêt sur images du 10 septembre 2026 : au Nigeria, la campagne présidentielle a débuté il y a trois semaines et l'économie apparaît déjà comme un enjeu majeur. À cinq mois du scrutin prévu en janvier 2027, les candidats vont devoir convaincre des électeurs très préoccupés par le coût de la vie et l'emploi. Le président Bola Tinubu, qui brigue un second mandat, devra notamment convaincre du bien-fondé de ses importantes réformes économiques. Si ses mesures ont été saluées par certains économistes et investisseurs, elles ont aussi contribué à une forte hausse du coût de la vie.