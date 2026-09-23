Arrêt sur images du 23 septembre 2026 : le pape Léon XIV béatifie Fulton Sheen
Le pape Léon XIV, qui a grandi en écoutant l'archevêque Fulton Sheen, célèbre prédicateur de la télévision américaine, a rendu hommage mercredi à son confrère de l'Illinois, qu'il a qualifié de source d'inspiration, à la veille de la béatification de ce dernier.
Le pape américain a exhorté les pèlerins anglophones présents à son audience générale sur la place Saint-Pierre à suivre l'exemple de Sheen et à trouver de nouvelles façons de diffuser la foi chrétienne « avec un enthousiasme joyeux ».
Sheen, décédé en 1979, était un évangéliste extrêmement influent qui, d’une certaine manière, a été l’un des pionniers du télévangélisme grâce à sa série télévisée des années 1950, « Life is Worth Living ». Vêtu d’une soutane, d’une cape et d’une calotte, il se tenait debout devant un tableau noir et dispensait des enseignements moraux et religieux à des millions de foyers américains.
Arrêt sur images du 23 septembre 2026 : le pape Léon XIV béatifie Fulton Sheen
Le pape Léon XIV, qui a grandi en écoutant l'archevêque Fulton Sheen, célèbre prédicateur de la télévision américaine, a rendu hommage mercredi à son confrère de l'Illinois, qu'il a qualifié de source d'inspiration, à la veille de la béatification de ce dernier. Le pape américain a exhorté les pèlerins anglophones présents à son audience générale sur la place Saint-Pierre à suivre l'exemple de Sheen et à trouver de nouvelles façons de diffuser la foi chrétienne « avec un enthousiasme joyeux ». Sheen, décédé en 1979, était un évangéliste extrêmement influent qui, d’une certaine manière, a été l’un des pionniers du télévangélisme grâce à sa série télévisée des années 1950, « Life is Worth Living ». Vêtu d’une soutane, d’une cape et d’une calotte, il se tenait debout devant un tableau noir et dispensait des enseignements moraux et religieux à des millions de foyers américains.
à suivre
Arrêt sur images du 22 septembre 2026 : les médias solidaires contre Trump
Arrêt sur images du 21 septembre 2026 : au Yémen, l'hostilité contre l'Arabie...
Arrêt sur images du 18 septembre 2026 : au Nigeria, la détresse des proches...
Arrêt sur images du 17 septembre 2026 : l'exode de milliers de Yéménites
Arrêt sur images du 16 septembre 2026 : les féminicides en Afrique du Sud
Arrêt sur images du 15 septembre 2026 : les faiseurs de pluie en Afrique
Plus de Arrêt sur images
01:00
Arrêt sur images du 23 septembre 2026 : le pape Léon...
01:00
Arrêt sur images du 22 septembre 2026 : les médias...
01:00
Arrêt sur images du 21 septembre 2026 : au Yémen, l'hostilité contre l'Arabie...
01:00
Arrêt sur images du 18 septembre 2026 : au Nigeria,...
01:00
Arrêt sur images du 17 septembre 2026 : l'exode de...
01:00
Arrêt sur images du 16 septembre 2026 : les féminicides...
01:00
Arrêt sur images du 15 septembre 2026 : les faiseurs...
01:00
Arrêt sur images du 14 septembre 2026 : Dangote passe en bourse
01:00
Arrêt sur images du 10 septembre 2026 : l'économie...
00:59
Arrêt sur images du 9 septembre 2026 : 40 jours de...
01:00
Arrêt sur images du 8 septembre 2026 : le Népal et...
01:00
Arrêt sur images du 7 septembre 2026 : un regain d'intérêt...
01:00
Arrêt sur images du 4 septembre 2026 : Trump décore les astronautes d'Artemis...
01:00
Arrêt sur images du 3 septembre 2026 : Madrid sous...
01:00
Arrêt sur images du 2 septembre 2026 : Xi Jinping en...
01:00
Arrêt sur images du 25 août 2026 : nouvelle attaque...
01:00
Arrêt sur images du 24 août 2026 : 30 morts dans l'éboulement...
01:00
Arrêt sur images du 17 août 2026 : le Cameroun remporte la CAN féminine
01:00
Arrêt sur images du 6 août 2026 : la FIFA dans la tourmente
01:00
Arrêt sur images du 5 août 2026 : quelle suite pour...
01:00
Arrêt sur images du 4 août 2026 : Ceuta face aux conséquences...
01:00
Arrêt sur images du 3 août 2026 : retour à la normale...
01:00
Arrêt sur images du 30 juillet 2026 : le PAM sur le terrain contre la faim...
01:00
Arrêt sur images du 29 juillet 2026 : inondations au...
01:00
Arrêt sur images du 28 juillet 2026 : rencontre attendue...
01:00
Arrêt sur images du 27 juillet 2026 : 3e édition du...
01:00
Arrêt sur images du 20 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 17 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 16 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 15 juillet 2026
00:59
Arrêt sur images du 14 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 13 juillet 2026
00:59
Arrêt sur images du 9 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 8 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 7 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 6 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 3 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 2 juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 1er juillet 2026
01:00
Arrêt sur images du 30 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 29 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 26 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 25 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 24 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 23 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 22 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 19 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 18 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 17 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 16 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 15 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 12 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 11 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 10 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 9 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 8 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 5 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 4 juin 2026
01:00
Arrêt sur image du 3 juin 2026
01:00
Arrêt sur images du 2 juin 2026