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Arrêt sur images du 23 septembre 2026 : le pape Léon XIV béatifie Fulton Sheen

Le pape Léon XIV, qui a grandi en écoutant l'archevêque Fulton Sheen, célèbre prédicateur de la télévision américaine, a rendu hommage mercredi à son confrère de l'Illinois, qu'il a qualifié de source d'inspiration, à la veille de la béatification de ce dernier. Le pape américain a exhorté les pèlerins anglophones présents à son audience générale sur la place Saint-Pierre à suivre l'exemple de Sheen et à trouver de nouvelles façons de diffuser la foi chrétienne « avec un enthousiasme joyeux ». Sheen, décédé en 1979, était un évangéliste extrêmement influent qui, d’une certaine manière, a été l’un des pionniers du télévangélisme grâce à sa série télévisée des années 1950, « Life is Worth Living ». Vêtu d’une soutane, d’une cape et d’une calotte, il se tenait debout devant un tableau noir et dispensait des enseignements moraux et religieux à des millions de foyers américains.

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