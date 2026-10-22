Arrêt sur images du 22 octobre 2026 : manifestation à Londres contre un nouveau forage gazier

Le gouvernement britannique, mené par le premier ministre travailliste Andy Burnham, s'est attiré les foudres des défenseurs de l'environnement après avoir approuvé mercredi un nouveau forage gazier en mer du Nord, au large des côtes écossaises. Dossier ouvert depuis quatre ans, l'exploitation du champ gazier Jackdaw naturel avait été retardée par des actions en justice. À Londres, des manifestants ont dénoncé un projet qui rentre en contradiction avec les efforts de sortie des énergies fossiles et de lutte contre le changement climatique.