Les hommages se sont multipliés samedi à la suite du décès de Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne vice-présidente de l’Afrique du Sud et ex-directrice exécutive d’ONU Femmes, morte vendredi à l’âge de 71 ans.

Selon un communiqué de sa famille, relayé par la chaîne publique sud-africaine SABC, elle est décédée des suites de complications liées à une intervention médicale subie environ deux semaines auparavant.

Figure majeure de la vie politique sud-africaine et militante engagée pour l’égalité des sexes, Phumzile Mlambo-Ngcuka était devenue, en 2005, la première femme à accéder à la vice-présidence du pays. Elle a occupé cette fonction jusqu’en 2008, après avoir été ministre des Ressources minérales et de l’Énergie.

Son engagement s’est également illustré sur la scène internationale. De 2013 à 2021, elle a exercé les fonctions de secrétaire générale adjointe des Nations unies et de directrice exécutive d’ONU Femmes, l’agence onusienne chargée de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé sa profonde tristesse à l’annonce de sa disparition, saluant une dirigeante dont l’engagement a largement dépassé les frontières de son pays.

« Nous avons véritablement le cœur brisé d’avoir perdu une femme leader aussi dynamique dans notre pays », a-t-il déclaré, soulignant qu’elle avait porté haut les aspirations des femmes d’Afrique du Sud, du continent africain et du monde entier.

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, lui a également rendu hommage dans un message publié sur le réseau social X. Il a salué une défenseuse de longue date des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles.

Selon lui, Phumzile Mlambo-Ngcuka était convaincue que « l’égalité des sexes n’est pas une faveur à accorder, mais un droit à revendiquer ».

De son côté, la secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, a rappelé, lors d’un entretien accordé à la SABC, le rôle joué par l’ancienne dirigeante dans la défense des droits des femmes et des filles, notamment en Afghanistan, en République démocratique du Congo et au Nigeria.

« Elle a repoussé les limites et je pense que nous avons puisé une grande partie de notre confiance dans son exemple pour poursuivre notre travail », a-t-elle déclaré.

Dans un autre message de condoléances publié sur X, Amina Mohammed a souligné que Phumzile Mlambo-Ngcuka avait poursuivi jusqu’à la fin son combat en faveur de la représentation des femmes dans les instances dirigeantes internationales.

Elle avait notamment plaidé pour qu’une femme succède à António Guterres au poste de secrétaire général des Nations unies, à l’issue de son second mandat, prévu pour s’achever le 31 décembre.

Sa disparition marque la fin du parcours d’une personnalité politique et internationale qui a consacré une grande partie de sa carrière à la promotion des droits des femmes, de leur autonomisation et de leur participation aux postes de décision.