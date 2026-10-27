Plusieurs dirigeants africains sont arrivés à Moscou pour participer à deux rendez-vous majeurs consacrés à la coopération entre la Russie et le continent africain : le Forum des pays exportateurs de gaz et le troisième sommet Russie-Afrique.

La rencontre Russie-Afrique se tiendra les 28 et 29 octobre dans la capitale russe. Selon Iouri Ouchakov, conseiller du président Vladimir Poutine, 48 pays africains ont confirmé leur participation à ce sommet.