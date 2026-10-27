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Arrêt sur images du 27 octobre 2026 : J-1 avant le sommet Russie-Afrique

Le président malien Assimi Goita arrive à Moscou pour le sommet Russie-Afrique, le 26 octobre 2026   -  
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Russia-Africa Summit, Economic and Humanitarian forum host рhoto agency via AP
By Rédaction Africanews

avec AP

Tour du Monde

Plusieurs dirigeants africains sont arrivés à Moscou pour participer à deux rendez-vous majeurs consacrés à la coopération entre la Russie et le continent africain : le Forum des pays exportateurs de gaz et le troisième sommet Russie-Afrique.

La rencontre Russie-Afrique se tiendra les 28 et 29 octobre dans la capitale russe. Selon Iouri Ouchakov, conseiller du président Vladimir Poutine, 48 pays africains ont confirmé leur participation à ce sommet.

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