Arrêt sur images du 3 août 2026 : retour à la normale à Ceuta
Arrêt sur images du 3 août 2026 : près de 60 000 personnes venues du Maroc sont entrées illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta ces derniers jours, selon le président régional de l'enclave Juan Jesús Vivas. La plupart étaient repartis samedi, d'après le ministre de l'intérieur espagnol.
Dimanche, les autorités marocaines ont dénombré 11 morts au cours de cet épisode, un chiffre bien moins élevé que le décompte espagnol, qui fait état de 72 décès.
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