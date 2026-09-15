Arrêt sur images du 15 septembre 2026 : les faiseurs de pluie en Afrique
Les faiseurs de pluie africains sont depuis longtemps vénérés comme des chefs spirituels qui accomplissent des rituels pour faire venir la pluie, un rôle souvent transmis de génération en génération. Mais le changement climatique suscite des attentes auxquelles ils ne peuvent pas répondre, ce qui fait que les faiseurs de pluie sont de plus en plus souvent tenus pour responsables de la sécheresse — et, dans des cas extrêmes, tués par des foules en colère.
Arrêt sur images du 15 septembre 2026 : les faiseurs de pluie en Afrique
Les faiseurs de pluie africains sont depuis longtemps vénérés comme des chefs spirituels qui accomplissent des rituels pour faire venir la pluie, un rôle souvent transmis de génération en génération. Mais le changement climatique suscite des attentes auxquelles ils ne peuvent pas répondre, ce qui fait que les faiseurs de pluie sont de plus en plus souvent tenus pour responsables de la sécheresse — et, dans des cas extrêmes, tués par des foules en colère.
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