Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Arrêt sur images

Arrêt sur images du 15 septembre 2026 : les faiseurs de pluie en Afrique

Les faiseurs de pluie africains sont depuis longtemps vénérés comme des chefs spirituels qui accomplissent des rituels pour faire venir la pluie, un rôle souvent transmis de génération en génération. Mais le changement climatique suscite des attentes auxquelles ils ne peuvent pas répondre, ce qui fait que les faiseurs de pluie sont de plus en plus souvent tenus pour responsables de la sécheresse — et, dans des cas extrêmes, tués par des foules en colère.

Plus d'actualités sur
Tour du Monde Soudan du Sud Corée du Sud Indonésie Etats-Unis d'Amérique

à suivre

Plus de Arrêt sur images

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.