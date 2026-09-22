Arrêt sur images du 22 septembre 2026 : les médias solidaires contre Trump

Lundi, CNN, MS NOW et Politico ont intenté une action en justice contre l’administration du président Donald Trump, quelques jours après s’être vu interdire l’accès à la Maison Blanche. Ils ont qualifié cette interdiction sélective — fondée sur le contenu de leurs reportages — de « violation flagrante » du Premier amendement. Donald Trump a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il « chérissait » la liberté de la presse, mais pas les « FAUSSES INFORMATIONS ». L'interdiction exceptionnelle imposée aux journalistes de ces trois médias, qui a pris effet ce week-end, a marqué une nette escalade dans les efforts déployés de longue date par Trump — tant devant les tribunaux que par le biais de mesures administratives — pour restreindre la couverture médiatique qu'il juge inacceptable. Elle a également constitué le dernier test en date des garanties offertes par le Premier amendement aux États-Unis, où la Constitution interdit au gouvernement de restreindre la liberté de la presse.