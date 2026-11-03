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Arrêt sur images du 3 novembre 2026 : l’Afrique du Sud se prépare à voter pour les élections municipales

Les Sud-Africains se préparent à se rendre aux urnes mercredi 4 novembre pour les élections municipales, qui détermineront la composition des conseils locaux à travers le pays. Organisé dans un contexte de mécontentement autour du chômage, de la criminalité, des pénuries d’eau et de la dégradation des services publics, ce scrutin constitue un rendez-vous important pour les partis politiques. Plus de 23 000 bureaux de vote doivent accueillir les électeurs, tandis que la Commission électorale affirme être prête à assurer le bon déroulement du scrutin

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