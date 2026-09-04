Arrêt sur images du 4 septembre 2026 : Trump décore les astronautes d'Artemis II

Arrêt sur images du 4 septembre 2026 : le président américain Donald Trump a remis la Médaille d’honneur spatiale du Congrès à l'équipage de la mission Artémis II lors d'une cérémonie au Johnson Space Center de Houston vendredi 28 août. Les Américains Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch et le Canadien Jeremy Hansen sont devenus les premiers astronautes à s'aventurer jusqu'à la Lune depuis plus d’un demi-siècle en effectuant le tour de l'astre en avril dernier.