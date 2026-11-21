La Tanzanie, surnommée les « Serengeti Boys », a réussi à remonter un déficit de deux buts pour arracher le match nul (2-2) face au Costa Rica, lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde U17 de la FIFA, à Doha, au Qatar.

Une performance qui permet aux Tanzaniens de bien débuter la compétition dans le groupe I.

Après la rencontre, l’entraîneur et plusieurs joueurs ont exprimé leur satisfaction, tout en évoquant les prochains matchs de la phase de groupes.

L'entraîneur salue l'état d'esprit de son équipe

Elieneza Nicolaus Nsanganzelu, entraîneur de la Tanzanie U17, a salué la détermination de ses joueurs et leur capacité à se battre jusqu’au bout.

« Je pense qu’ils ont un bon état d’esprit. Vous les avez vus se battre jusqu’au bout pour remporter le match, je tiens donc à les féliciter. Nous avons des rêves et nous devons les poursuivre. Il nous reste encore deux matchs à disputer en phase de poules et je suis sûr que nous allons faire mieux. »

Le capitaine Kassim Selemani Juma a également exprimé sa satisfaction après cette remontée au score.

« Tout d’abord, je tiens à remercier Dieu pour ce match. Nous étions menés de deux buts, mais nous avons réussi à remonter au score et à égaliser. Je tiens également à remercier notre entraîneur d’avoir su renforcer notre concentration et de s’être assuré que nous ne perdions pas ce match. Je suis très heureux de ce que j’ai accompli aujourd’hui. »

De son côté, l'attaquant Faraji Kayanda, élu meilleur joueur du match, espère poursuivre sur cette lancée.

« Le fait d’avoir été élu meilleur joueur du match montre que je suis sur la bonne voie, et j’espère continuer à améliorer mes compétences lors des prochains matchs. »

Les supporters tanzaniens gardent espoir

Plusieurs supporters tanzaniens ayant fait le déplacement à Doha ont également exprimé leur soutien à l'équipe et leur confiance pour la suite de la compétition.

« Je suis ici pour soutenir mon pays, la Tanzanie, et j'espère que nos garçons auront le moral nécessaire pour remporter leurs matchs. Et nous savons qu'ils ne sont pas ici juste pour faire de la figuration, mais aussi pour gagner. C'est bien de pouvoir travailler sans avoir à se soucier de quoi que ce soit. »

Un autre supporter a lui aussi tenu à afficher son engagement auprès de l'équipe nationale.

« Je suis ici pour mon équipe, et la raison pour laquelle je suis ici, c’est aussi pour la soutenir. C’est pourquoi j’ai fait le voyage depuis la Tanzanie : pour m’assurer que notre équipe tanzanienne remporte ce match. Et avec l’aide de Dieu, nous espérons que nous allons gagner. »

Les « Serengeti Boys » affronteront désormais le Brésil, surnommé les « Samba Boys », le 24 novembre, pour leur prochain rendez-vous dans le groupe I.