En Afrique du Sud, prendre la route est une invitation à l’évasion. Sur près de 850 kilomètres, la Route 62 déroule un itinéraire panoramique entre le Cap-Occidental et le Cap-Oriental, traversant des montagnes, des vallées verdoyantes, des vignobles et de petites villes au charme authentique.

Considérée comme l’un des plus beaux parcours touristiques du pays, cette route est devenue une destination incontournable pour les amateurs de road trips. Une expérience qui rappelle celle de la célèbre Route 66 américaine, longtemps associée à la liberté, aux grands espaces et à l’esprit d’aventure de la Beat Generation.

Une Cadillac rutilante lancée sur les routes sud-africaines : difficile d'imaginer meilleure façon de découvrir les paysages de la Route 62. Cet itinéraire de quelque 850 kilomètres relie une succession de localités entre l'ouest et l'est du pays, offrant aux voyageurs une immersion dans la diversité des paysages et de la culture sud-africains.

Son histoire remonte à une époque où ces routes constituaient les principaux axes de circulation entre les villes de l'intérieur des terres et les marchés du littoral. En 1958, la construction de la grande autoroute N2 a détourné une partie importante du trafic, laissant à la Route 62 son caractère plus paisible, sinueux et montagneux.

Son parcours évoque celui de la Route 66, aux États-Unis. Longue d'environ 4 000 kilomètres, cette dernière reliait Chicago à Santa Monica. Elle avait notamment servi de voie de migration vers l'Ouest pendant la Grande Dépression des années 1930, avant de devenir une référence culturelle pour les écrivains, les poètes et les musiciens de la Beat Generation. Déclassée en 1985, elle demeure aujourd'hui un symbole des voyages sur les grandes routes américaines.

En Afrique du Sud, la Route 62 continue, elle, de séduire les voyageurs en quête de découvertes et de liberté.

« Le plaisir d'un road trip réside dans le fait de parcourir des distances et de se laisser porter par le voyage. Cela permet de se retrouver soi-même, mais aussi de créer des liens avec les personnes qui partagent la voiture. L'ambiance, la musique, les moments de silence et les conversations… Tout cela crée une connexion entre la route et l'âme », confie Marchelle van Zyl, passionnée de voyages en voiture.

Pour cette escapade, elle est accompagnée de PJ Basson, guide touristique et copropriétaire du Montagu Country Hotel, qui organise des excursions à bord de deux Cadillac.

Ce dernier explique que la particularité de la Route 62 tient notamment à son tracé historique, qui traverse les localités au lieu de les contourner.

« L'ancienne route a été préservée, tandis que les autoroutes N1, au nord, et N2, au sud, ont été construites à l'écart. La route historique continue donc de traverser les villages. Pour les touristes, c'est une expérience bien plus enrichissante, car elle leur permet de rencontrer les habitants. C'est aussi un magnifique itinéraire », souligne-t-il.

La Route 62 emprunte en effet plusieurs axes historiques, dont certains remontent au XIXe siècle. Ces voies avaient été aménagées pour faciliter le transport des personnes et des produits agricoles entre les localités de l'intérieur du pays et les marchés côtiers.

Une route au cœur des vignobles sud-africains

Parmi les grandes attractions de cet itinéraire figurent les nombreux domaines viticoles qui jalonnent le parcours. La région offre une remarquable diversité de cépages et de terroirs, faisant de la Route 62 une destination prisée des amateurs de vin.

À Montagu, le vigneron Chris de Villiers supervise la production annuelle de 14,5 millions de litres de vin au sein de la Montagu Winery. Une importante partie de cette production est commercialisée en vrac. La coopérative élabore également ses propres cuvées à partir des récoltes de ses 28 producteurs partenaires.

La cave propose à elle seule une douzaine de variétés de vins. Mais, selon Chris de Villiers, chaque étape de la Route 62 réserve des découvertes différentes.

« Les styles de vins sont très variés. À Calitzdorp, par exemple, les cépages portugais sont particulièrement présents et la région est réputée pour son porto. Meyer Joubert, dans la région de Joubert-Tradauw, est connu pour son excellent chardonnay. Quant à Montagu, c'est probablement l'un des principaux acteurs de la route des vins du Klein Karoo, avec les volumes de production les plus importants. Nous bénéficions également d'une grande diversité de terroirs, de vallées et de microclimats », explique-t-il.

Au-delà des vignobles, le parcours permet également de découvrir des sources thermales naturelles. C'est notamment le cas d'Avalon Springs, où l'eau atteint une température d'environ 43 degrés Celsius, offrant aux visiteurs une halte propice à la détente.

Pour Mareletta Mundey, responsable du tourisme à Montagu et Ashton, le secret de cette escapade consiste avant tout à prendre son temps.

« Vous pouvez choisir l'autoroute ou préférer les petites routes plus tranquilles. J'ai toujours pensé que le voyage constituait l'essentiel des vacances, qu'il était même la raison du départ. C'est précisément ce que propose la Route 62 : un magnifique itinéraire qui serpente entre les montagnes, traverse de superbes vallées verdoyantes et dessert de charmantes petites villes », explique-t-elle.

Des paysages grandioses et des rencontres inoubliables

Tout au long du parcours, les paysages se transforment. Les cols de montagne et les vallées verdoyantes laissent progressivement place à de vastes plaines arides, où l'horizon semble s'étendre à perte de vue.

À Barrydale, petite ville située sur la Route 62, le touriste allemand Michael Schuessler fait une halte pour prendre un café. Il apprécie particulièrement cette sensation d'immensité que lui offre le paysage sud-africain.

« Ce qui nous a le plus marqués jusqu'à présent, ce sont ces grands espaces. En Allemagne, les paysages sont beaucoup plus vallonnés et on ne peut pas voir aussi loin lorsqu'on roule. Ici, nous avons vraiment apprécié de pouvoir contempler le paysage sur des kilomètres », raconte-t-il.

Plus à l'est, du côté d'Oudtshoorn, les célèbres grottes de Cango figurent parmi les sites incontournables de la région. Ce vaste réseau souterrain de cavités calcaires s'étend sur environ cinq kilomètres et abrite d'impressionnantes formations de stalactites et de stalagmites, sculptées naturellement au fil des millénaires.

Pour Corleen Barnard, responsable du tourisme à Oudtshoorn et auprès de De Rust Tourism, la Route 62 se découvre idéalement au rythme des voyageurs, en famille ou entre amis.

« Nous recommandons vivement cet itinéraire à ceux qui souhaitent faire un road trip à un rythme tranquille. C'est une magnifique expérience à partager. Prenez le temps de vous arrêter où vous le souhaitez, découvrez les petits stands de produits fermiers installés au bord de la route, prenez des photos et créez des souvenirs que vous pourrez partager une fois rentrés chez vous », conseille-t-elle.

Oudtshoorn possède également une histoire étroitement liée à l'industrie de la plume d'autruche, qui a connu un important essor il y a environ un siècle. Aujourd'hui encore, l'élevage de ces oiseaux se poursuit, notamment pour leur cuir et leur viande maigre. Ces exploitations constituent l'une des nombreuses curiosités touristiques de la région.

Pour Suman Agarwal, une touriste indienne, les arrêts improvisés font aussi partie du charme de cette escapade.

« Il y avait tellement d'endroits où nous avions envie de nous arrêter pour prendre des photos, et nous l'avons fait. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, nous nous sommes sentis parfaitement en sécurité. Les habitants sont très accueillants et toujours prêts à aider », témoigne-t-elle.

À mesure que la Route 62 poursuit son chemin vers l'est, entre petites villes, domaines viticoles et paysages contrastés, son attrait demeure intact. Ici, l'objectif n'est pas simplement d'atteindre une destination, mais de savourer chaque étape du parcours.

Une invitation à ralentir, à découvrir l'Afrique du Sud autrement et, surtout, à comprendre que le plus beau souvenir d'un voyage se trouve parfois sur la route elle-même.