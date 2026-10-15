Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Arrêt sur images

Arrêt sur images du 15 octobre 2026 : les féminicides en hausse au Cameroun

Les cas de féminicides au Cameroun ont atteint des proportions "cruelles" et "alarmantes", a récemment déclaré la ministre chargée des Affaires des femmes, Marie-Thérèse Abena Ondoa, à la chaîne publique, tout en promettant que le gouvernement prendrait davantage de mesures. La recrudescence de ces meurtres a déclenché des manifestations et suscité des appels à l'action de la part du gouvernement, car bon nombre de ces affaires restent non élucidées tandis que d'autres ne sont même pas signalées.

Plus d'actualités sur
Tour du Monde Cameroun Libye Etats-Unis Iran

à suivre

Plus de Arrêt sur images

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.