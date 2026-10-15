Arrêt sur images du 15 octobre 2026 : les féminicides en hausse au Cameroun

Les cas de féminicides au Cameroun ont atteint des proportions "cruelles" et "alarmantes", a récemment déclaré la ministre chargée des Affaires des femmes, Marie-Thérèse Abena Ondoa, à la chaîne publique, tout en promettant que le gouvernement prendrait davantage de mesures. La recrudescence de ces meurtres a déclenché des manifestations et suscité des appels à l'action de la part du gouvernement, car bon nombre de ces affaires restent non élucidées tandis que d'autres ne sont même pas signalées.