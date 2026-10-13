Arrêt sur images du 13 octobre 2026 : Kabila de retour sur le front politique en RDC
L'ancien président congolais Joseph Kabila a lancé lundi une nouvelle coalition politique et militaire regroupant des groupes opposés au gouvernement actuel, parmi lesquels les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de vastes portions de territoire dans l'est de la République démocratique du Congo.
Le nouveau "Front pour la refondation de la nation" (FRN) de Kabila regroupe des groupes rebelles anciennement réunis au sein de l'Alliance du fleuve Congo, dont l'ancien dirigeant, Corneille Nangaa, occupera l'un des quatre postes de vice-président de la nouvelle coalition.
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L'ancien président congolais Joseph Kabila a lancé lundi une nouvelle coalition politique et militaire regroupant des groupes opposés au gouvernement actuel, parmi lesquels les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de vastes portions de territoire dans l'est de la République démocratique du Congo. Le nouveau "Front pour la refondation de la nation" (FRN) de Kabila regroupe des groupes rebelles anciennement réunis au sein de l'Alliance du fleuve Congo, dont l'ancien dirigeant, Corneille Nangaa, occupera l'un des quatre postes de vice-président de la nouvelle coalition.
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