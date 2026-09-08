Arrêt sur images du 8 septembre 2026 : le Népal et le Tibet en deuil après les crues

Arrêt sur images du 8 septembre 2026 : le Népal a observé lundi une journée de deuil en mémoire des victimes des inondations du 26 août. Les drapeaux ont été mis en berne dans les bâtiments administratifs et les familles ont accompli des rites funéraires. Les crues dévastatrices ont fait plus de 1 300 morts au Népal et au Tibet et laissé quelque 5 000 personnes portées disparues, dont plusieurs ressortissants étrangers, selon l'agence népalaise de gestion des catastrophes.