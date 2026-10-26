Arrêt sur images du 26 octobre 2026 : Moscou accueille le 3e sommet Russie-Afrique
Plusieurs dirigeants africains sont arrivés à Moscou en amont du troisième sommet Russie-Afrique qui se tiendra les 28 et 29 octobre dans la capitale russe.
Après deux premières éditions en 2019 et 2023, la rencontre doit permettre de solidifier la coopération entre la Russie et les pays africains, notamment dans le domaine économique. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa et ses homologues malien, ghanéen ou encore mozambicain figurent parmi les participants.
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