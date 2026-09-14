Arrêt sur images du 14 septembre 2026 : inauguration de la raffinerie Dangote

L'industriel nigérian Aliko Dangote a ouvert lundi les portes de sa raffinerie au public, avec l'intention de lever 1,6 milliard de dollars auprès d'investisseurs particuliers à travers le continent, dans le cadre de la plus grande introduction en bourse (IPO) d'Afrique. Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a qualifié cette introduction en bourse d'"action en faveur du peuple2 et a déclaré qu'il souhaitait que chacun puisse en détenir une action. Les petits investisseurs peuvent acheter des actions de cette immense raffinerie basée à Lagos au prix de 5 250 nairas (4 dollars) par action, l'achat minimum étant fixé à 10 actions. Dangote conserve 87 % du capital de la raffinerie, la plus grande d'Afrique.