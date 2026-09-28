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Arrêt sur images du 28 septembre 2026 : 28 morts dans une fusillade en Afrique du Sud

Les autorités sud-africaines ont revu à la hausse lundi le bilan total des deux fusillades de masse survenues ce week-end, le portant à 28 morts, après le décès à l'hôpital d'une autre victime de l'une de ces attaques. L'Afrique du Sud est confrontée depuis des années à une criminalité violente, mais les fusillades de samedi soir ont choqué un pays habitué à l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde. La victime décédée faisait partie des personnes touchées lors de la première attaque, survenue dans le township de Wedela, près de Johannesburg, où 17 personnes ont trouvé la mort samedi soir et plusieurs autres ont été blessées, a indiqué la police.

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