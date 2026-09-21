Arrêt sur images du 21 septembre 2026 : au Yémen, l'hostilité contre l'Arabie saoudite

Un haut responsable des rebelles houthis, soutenus par l’Iran, met en garde les pays contre toute implication aux côtés de l’Arabie saoudite dans la reprise de la guerre civile au Yémen. Il a déclaré dimanche que son groupe avait assuré à l’administration Trump qu’il n’attaquerait pas les navires américains en mer Rouge. Mohamed al-Bukhaiti, membre du bureau politique des Houthis, a déclaré que Washington avait pris contact avec les rebelles après leur avancée rapide le long de la côte ouest du Yémen jusqu’au détroit de Bab el-Mandeb au début du mois.