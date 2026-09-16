Arrêt sur images du 16 septembre 2026 : les féminicides en Afrique du Sud

Le corps d'une femme a été retrouvé mardi dans la même région à l'est de Johannesburg, en Afrique du Sud, où la découverte de plusieurs autres victimes au cours des deux derniers mois a fait craindre la présence d'un éventuel tueur en série en liberté et a conduit la police à lancer un avertissement à la population. Selon les autorités sud-africaines, ces affaires semblent être liées, même si elles n'ont pas confirmé qu'elles étaient l'œuvre du même meurtrier.