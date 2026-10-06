Arrêt sur images du 6 octobre 2026 : des médiateurs de l'UA en RDC pour des pourparlers

Les médiateurs de l'Union africaine chargés du conflit dans l'est de la RDC sont arrivés lundi dans une zone contrôlée par le M23 pour rencontrer des hauts responsables de ce groupe armé. L'est de la République démocratique du Congo est déchiré par des décennies de conflit, au cours desquelles une multitude de groupes armés, dont le M23, se disputent ce territoire riche en ressources minérales. Le groupe antigouvernemental soutenu par le Rwanda s'est emparé l'année dernière de nouvelles portions des provinces orientales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.