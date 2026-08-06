Arrêt sur images du 6 août 2026 : la FIFA dans la tourmente

La FIFA cherche à calmer la tempête déclenchée plus tôt dans la semaine par son président Gianni Infantino, qui avait annoncé vouloir ouvrir une partie des activités commerciales de la Coupe du Monde aux investisseurs privés. Après le retrait du projet, l'organisation cherche désormais à s'afficher unie, notamment à travers une réunion à Rabat mercredi. Elle a également affirmé son soutien à Infantino, sous le feu des critiques. Une réouverture du détroit d'Ormuz, pourrait-elle survenir cette semaine ? Les Etats-Unis ont insisté qu'un nouvel accord serait "proche", et l'Iran a confirmé de son côté qu'il était en train de négocier un accord concernant la gestion d'une route de transport maritime dans le détroit avec Oman.