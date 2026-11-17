Arrêt sur images du 17 novembre 2026 : Ramaphosa répond à Elon Musk sur Starlink

La "difficulté à comprendre" d’Elon Musk concernant une mesure politique sud-africaine essentielle est le principal obstacle empêchant le lancement de son service d’Internet par satellite Starlink dans la plus grande économie d’Afrique, a déclaré lundi le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Semafor. "Tous les pays ont des politiques régissant les conditions d’implantation des entreprises", a déclaré Cyril Ramaphosa à Jonathan Karl, correspondant en chef à Washington pour ABC News.