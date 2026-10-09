Arrêt sur images du 9 octobre 2026 : la Sud-Africaine Navi Pillay lauréate du Nobel de la paix

L'avocate sud-africaine Navanethem « Navi » Pillay, ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, a remporté vendredi le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à promouvoir le droit international. La juriste s'est notamment illustrée en défendant le futur président sud-africain Nelson Mandela, alors emprisonné, mais aussi en présidant un groupe d'experts de l'ONU ayant conclu qu'Israël avait commis un génocide à Gaza. En récompensant Navi Pillay, le comité Nobel a affirmé avoir voulu renforcer le droit international dans une période marquée par les conflits.