Arrêt sur images du 29 septembre 2026 : la Russie tire des missiles sur Kiev
La Russie a tiré des missiles balistiques et des dizaines de drones à réaction sur Kiev, a déclaré mardi l'armée de l'air ukrainienne, alors que Moscou cherche à faire plier l'Ukraine sous la pression des bombardements incessants, de jour comme de nuit, qui visent sa capitale et d'autres villes.
L'offensive russe a fait appel à de nouveaux drones à réaction qui volent trop vite et trop haut pour que les défenses aériennes terrestres ukrainiennes puissent les abattre.
Arrêt sur images du 29 septembre 2026 : la Russie tire des missiles sur Kiev
La Russie a tiré des missiles balistiques et des dizaines de drones à réaction sur Kiev, a déclaré mardi l'armée de l'air ukrainienne, alors que Moscou cherche à faire plier l'Ukraine sous la pression des bombardements incessants, de jour comme de nuit, qui visent sa capitale et d'autres villes. L'offensive russe a fait appel à de nouveaux drones à réaction qui volent trop vite et trop haut pour que les défenses aériennes terrestres ukrainiennes puissent les abattre.
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