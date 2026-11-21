Le Bayern Munich devra se passer de son attaquant vedette Harry Kane pendant plusieurs mois. Le capitaine de la sélection anglaise souffre d’une déchirure du ligament syndesmotique de la cheville gauche, contractée vendredi lors du match nul (1-1) contre Cologne en Bundesliga.

L’incident s’est produit dans la surface de réparation, lorsque le défenseur de Cologne, Joel Schmied, est intervenu pour intercepter un centre à ras de terre de Michael Olise. Dans son mouvement, il a violemment percuté la jambe gauche de l’attaquant anglais.

Visiblement touché, Kane est resté au sol en se tordant de douleur. Après avoir tenté de reprendre le jeu, il a finalement dû quitter la pelouse en boitant, accompagné de deux membres du staff médical du Bayern, après avoir reçu les premiers soins.

Dans un communiqué, le club bavarois a confirmé la gravité de la blessure à l’issue des examens médicaux.

« Harry Kane a subi une déchirure du ligament syndesmotique de la cheville gauche lors de la rencontre de Bundesliga disputée vendredi soir à domicile contre Cologne. Le diagnostic a été confirmé par le service médical du Bayern Munich. Le joueur de 33 ans sera indisponible pendant les prochains mois », a précisé le club.

Cette blessure constitue un coup dur pour le Bayern, tant l’attaquant anglais occupe une place centrale dans le dispositif de l’équipe. Depuis son arrivée en provenance de Tottenham en 2023, Harry Kane a inscrit 156 buts en 161 rencontres officielles, contribuant notamment aux succès du club en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne.

Le mois dernier, il est devenu le premier joueur anglais depuis 25 ans à remporter le Ballon d’Or. Il avait également prolongé son contrat il y a deux semaines, s’engageant avec le club allemand jusqu’en juin 2029.