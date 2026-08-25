Arrêt sur images du 25 août 2026 : nouvelle attaque de gangs meurtrière en Haïti

Arrêt sur images du 25 août 2026 : une attaque de gangs armés a fait au moins 40 morts dans la commune de Kenscoff, à proximité de la capitale haïtienne Port-au-Prince, dans la nuit de dimanche à lundi. Selon le maire de Kenscoff, les membres des gangs "ont fait une incursion dans un camp de déplacés situé dans une église" et ont exécuté plusieurs personnes. Les assaillants ont aussi procédé à des enlèvements et plusieurs individus restent portés disparus.