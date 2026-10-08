Arrêt sur images du 8 octobre 2026 : l'Égypte et la Corée du Sud renforcent leurs relations

Le président sud-coréen Lee Jae Myung a reçu son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi à Séoul jeudi, à l'occasion d'une visite d'État de trois jours destinée à élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Les deux chefs d'État ont annoncé le lancement de négociations en vue d'un accord de partenariat économique global et ont convenu d'élargir leur coopération dans des domaines tels que la construction navale, la défense et la culture.