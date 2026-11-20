Arrêt sur images du 20 novembre 2026 : la COP 31 "omet" les énergies fossiles

Les négociations de l'ONU sur le climat touchent à leur fin en Turquie, alors que les négociateurs débattent encore de la manière de lutter contre le réchauffement climatique et que les experts avertissent que seule une réduction drastique de la consommation de combustibles fossiles permettra d'éviter ses effets les plus catastrophiques. Les militants et les dirigeants nationaux ont manifesté leur indignation vendredi, dernier jour prévu de ce sommet de deux semaines connu sous le nom de COP31, après que l'expression "combustibles fossiles" eut été omise du projet d'accord final.